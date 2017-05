CR-V dan Pajero Sport Varian Baru Tampil Perdana di Makassar

JAKARTA - Honda all new CR-V dan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate resmi meluncur pada 27 April 2017 bersamaan dengan ajang Indonesia International Motor Show (IIMS). Tak lama setelah itu kedua mobil melakukan peluncuran secara lokal di Makassar, Sulawesi Selatan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar Auto Show 2017.

PT Honda Prospect Motor (HPM) lewat PT Prospect Motor selaku main dealer Honda wilayah luar Pulau Jawa tidak hanya meluncurkan CR-V saja tapi juga memajang beberapa produk unggulan. Honda menempati booth B & N dengan total luas 434 meter persegi, menampilkan desain yang berkarakter sporty dan mewah, namun tetap memberikan kesan hangat dalam menyambut setiap pengunjung.

Honda membawa sebanyak 11 mobil yang meliputi seluruh lini terbaru Honda, baik standar maupun yang versi aksesori asli dari Modulo yang lebih elegan.

Display utama di booth Honda menampilkan all new CR-V yang hadir dengan desain lebih tangguh sekaligus mewah. SUV in didukung mesin 1,5 liter VTEC Turbo yang dapat menghasilkan tenaga maksimal 190 ps, serta varian baru yang menawarkan kapasitas 7 penumpang.

Takehiro Watanabe, President Director HPM dalam keterangan resminya mengatakan, “Seperti tahun-tahun sebelumnya, Honda selalu menghadirkan produk terbaru yang sporty, mewah, serta berteknologi canggih. Honda berkomitmen untuk membawa produk berkualitas ke lebih banyak konsumen di lebih banyak daerah di seluruh Indonesia.”

Sementara itu PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), melalui diler PT Bosowa Berlian Motor dan PT Makassar Mandiri Putra Utama, di samping meluncurkan varian baru dari Pajero Sport buatan pabrik Bekasi, juga menghadirkan new Triton Exceed 4x4.

Dengan luas booth 225 meter persegi, Mitsubishi juga memamerkan produk lain seperti Outlander Sport dan new Mirage.

Imam Choeru Cahya, head Of sales and marketing group MMKSI, mengatakan "Menjadi komitmen MMKSI untuk menjadikan Mitsubishi Motors sebagai ‘Top of mind’ brand yang akan selalu menjadi pilihan para konsumen di Indonesia, tentunya dengan upaya yang akan terus dilakukan dalam perusahaan serta jajaran dealership kami, untuk selalu berorientasi kepada kebutuhan serta kepuasan konsumen."

Pameran GIIAS Makassar Auto Show 2017 berlangsung pada tanggal 10-14 Mei 2017 bertempat di Four Points Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan. (san)