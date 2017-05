Pembalap MotoGP 2017 Tercepat Akan Mendapatkan BMW M4 CS

MADRID - Pabrikan mobil mewah asal Jerman, BMW, telah menyiapkan satu produk terbarunya yaitu M4 CS, sebagai bagian dari meramaikan ajang balap MotoGP. Sedan tersebut akan diberikan kepada satu orang pembalap tercepat sepanjang berlangsungnya MotoGP musim 2017. Penentuan siapa yang meraih M4 CS akan terlihat pada seri terakhir MotoGP di Valencia, Spanyol, pada November 2017.

Sebagaimana dilaporkan Carcoops, BMW M4 CS yang akan diserahkan sebagai hadiah memiliki tubuh berwarna san marino blue metallic. Sumber tenaganya berasal dari mesin twin turbo 3,0 liter yang mampu menghasilkan tenaga sekuat 454 hp dan torsi puncak 600 nm. Tenaga dikirim ke roda melalui transmisi otomatis dual-clutch 7 percepatan.

BMW M4 CS terbaru hanya butuh tiga detik untuk melaju dari posisi diam sampai 100 kilometer (km) per jam. Sedangkan kecepatan tertingginya 278 km/jam. Pihak pabrikan mengklaim bahwa konsumsi rata-rata bahan bakar mecapai 8,4 liter per 100 km dan mengeluarkan 197 gram per km CO2.

Pada 2016, yang berhasil mendapat mobil BMW adalah Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. Saat ini Marquez sudah memiliki 4 mobil BMW yang didapatnya dari lomba balap motor tahunan itu. Keempatnya adalah M6 Coupe matte black yang didapatnya pada 2013, M4 matte red 2014, M6 Convertible matte blue 2015, dan M2 bluelast 2016.

Pembalap MotoGP lain yang juga pernah mendapat penghargaan dari BMW adalah Valentino Rossi dan Casey Stoner. Keduanya memiliki tiga mobil BMW. (san)