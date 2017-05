WASHINGTON DC – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amerika Serikat (AS) mengeluarkan travel warning yang memperingatkan warganya agar menjauhi Korea Utara (Korut). Peringatan ini dikeluarkan di tengah memanasnya Semenanjung Korea serta maraknya penangkapan warga AS.

Warga AS, Kim Hak-song yang bekerja di Universitas Pyongyang University of Science and Technology (PUST), beberapa waktu yang lalu diciduk oleh otoritas keamanan Korut. Ia dituding melakukan tindakan permusuhan terhadap rezim Kim Jong-un.

Sebagaimana dikutip dari UPI, Kamis (11/5/2017), pada travel warning itu, Kemlu AS juga mengeluarkan daftar aktivitas yang dapat menyebabkan seseorang ditangkap di Korut. Salah satunya adalah menukar mata uang dengan penukar uang tidak resmi serta berinteraksi tanpa izin dengan warga setempat disebut dapat memicu otoritas keamanan Pyongyang menahan turis.

Bahkan pada peringatan itu menyatakan walau turis ikut bersama pemandu wisata tidak akan mencegah otoritas Korut menahan warga asal Negeri Paman Sam. “Upaya oleh operator tur swasta dalam mencegah atau menyelesaikan masalah penahanan terdahulu terhadap warga AS (di Korut) tidak berhasil,” tulis travel warning tersebut.

Hingga saat ini sudah ada empat warga AS yang mendekam di bui Korut. Kim Hak-song dan Kim Sang-dok merupakan dua warga AS yang baru-baru ini ditahan.