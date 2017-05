NEW YORK - Putri Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Tiffany Trump memutuskan melanjutkan studinya setelah lulus dari University of Pennsylvania pada 2016. Diketahui, perempuan berusia 23 tahun itu akan kuliah di Georgetown Law School di Washington DC.

Tiffany akan memulai studinya di semester musim gugur mendatang. Dia memilih melanjutkan studi di bidang hukum setelah sebelumnya mendapatkan gelar sosiologi dan perkotaan.

Minat tersebut sebenarnya sudah diisyaratkan melalui akun instagramnya. Tahun lalu, dia mengunggah gambar buku persiapan LSAT, kemudian menulis caption "Saya mendapatkan ini". Posting-an tersebut mengundang 7.000 like dari netizen.

Georgetown University sendiri bukan kampus yang asing bagi keluarga Trump. Sebelumnya, sang kakak Eric Trump juga kuliah di sana. Bahkan, pada 2006 Eric lulus dengan predikat kehormatan untuk sarjana bidang keuangan dan manajemen. Selain Eric, Ivanka Trump juga pernah mengenyam pendidikan di sana selama dua tahun sebelum akhirnya pindah ke University of Pennsylvania.

"Saya bangga dengan Tiffany. Georgetown University benar-benar kampus yang bagus. Dia akan menikmati waktunya di Washington DC," tutur Eric dalam wawancara Daily Mail, dikutip dari New York Post, Jumat (12/5/2017).

Tiffany sebelumnya disibukkan dengan aktivitas magang di Vogue, merilis lagu berjudul 'Like a Bird', hingga berkiprah di dunia model. Pemilihan kampus di Georgetown Lasw School sendiri dinilai tepat lantaran kampus kampus itu masuk 15 perguruan tinggi terbaik di AS berdasarkan US News.