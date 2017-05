JAKARTA - Agar sukses dalam proses melamar kerja, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Tidak jarang, ada hal-hal kecil yang kerap kamu lupakan sehingga kamu pun perlu mengingat-ingat kembali apa yang perlu disiapkan.

Berikut ini, beberapa hal kecil yang kadang dilupakan fresh graduate dalam proses pelamaran kerja. Seperti dinukil dari laman USA Today. Apa saja?

Via online

Saat kamu mendaftar kerja via online, otomatis kamu harus men-scan semua dokumen yang kamu butuhkan. Biasanya HRD saat membaca dokumen hardcopy dengan softcopy akan berbeda, alangkah baiknya jika resume yang kamu kirimkan dibuat semenarik mungkin dan to the point.

Jangan Batasi Diri

Meskipun kamu mengirimkan lamaran via online, tidak berarti kamu bisa membatasi diri dengan apa yang sudah kamu miliki. Saat kamu mendapatkan undangan wawancara, jangan lupa untuk menunjukkan antusiasmu dengan ajukan berbagai pertanyaan.

Gunakan Media Sosial

Banyak kesempatan terbuka lebar dari adanya informasi yang tersebar di media sosial. Karena itu, bagi kamu yang menggunakan media sosial seperti LinkedIn jangan sampai mengunci akunmu.