Mercedes-AMG G63 Edisi Ultah Hanya Dibuat 50 Unit

TOKYO - Tak lama setelah peluncuran Mercedes Benz CLA180 Edisi Star Wars, Mercedes Benz Jepang kembali meluncurkan model baru. Kali ini datang dari Mercedes-AMG G63 yang sudah mendapat sentuhan khusus dalam rangka perayaan ulang tahun AMG ke-50.

Sebagai pembeda dari varian staandar, pabrikan mobil asal Jerman itu menambahkan beberapa aksesori baik di bagian eksterior maupun interior.

Sebagaimana diberitakan Paultan, pada sektor eksterior Mercedes Benz mengecat bodinya dengan warna mauritius blue yang membuatnya terlihat cukup mencolok. Mempercantik penampilan luar, bagian bumper, atap, fender, cover kaca spion, dan side moulding diberi sentuhan warna hitam. Satu set pelek hitam lima palang 20 inci dipasangkan ke mobil ini.

Interiornya, Mercedes Benz membungkusnya dengan bahan berkualitas yang tersedia dalam empat pilihan warna yaitu black leather, another black and tan leather, black and brown leather, serta terakhir black and cream leather. Mengikuti warna bodi, setiap bagian yang dibungkus kulit diberi aksen jahitan warna mauritius blue.

Perusahaan juga akan membangun 24 unit dengan porcelain white, 15 dalam balutan black, 6 mocha brown, dan 5 Saddle Brown. Ketiganya sudah mendapat sentuhan bahan kulit hitam pada interior.

Sementara itu untuk performa, Mercedes Benz masih mengandalkan mesin 5,5 liter, V8, biturbo yang mampu memproduksi tenaga 563 hp dan torsi 761 nm. Tenaga dikirim ke roda lewat transmisi otomatis 7 percepatan. Mobil bertubuh bongsor ini dapat melesat dari 0 sampai 97 kilometer per jam dalam 5,3 detik dengan kecepatan tertinggi 209 km/jam.

Mercedes-AMG G63 50th Anniversary Edition hanya akan dijual di Jepang dengan harga 22,2 juta yen atau sekira Rp2,6 miliar. (san)