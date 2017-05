JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi direncanakan mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi di Beijing. Salah satu agenda utama yang akan dibahas adalah mengenai ketegangan di Semenanjung Korea yang belum juga menurun.

“Dalam pertemuan tersebut akan dibahas bagaimana (serta) langkah apa yang bisa dikontribusikan oleh China agar bisa terus menjaga situasi di Semenanjung Korea tetap kondusif,” tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dalam press briefing di Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat 12 Mei 2017.

Kondisi yang memanas di Semenanjung Korea dipicu oleh tindakan provokasi Korea Utara (Korut) yang menimbulkan kecaman internasional. Walau menuai reaksi keras, Korut tetap enggan menghentikan program rudal dan senjata nuklirnya.

Pertemuan bilateral antara Menlu Retno dan Menlu Wang berlangsung pada Sabtu (13/5/2017). Selain isu Semenanjung Korea, kedua menlu juga akan membahas isu-isu yang berstatus pending antara kedua negara dalam pertemuan pada akhir 2016.

Selain isu Semenanjung Korea, Menlu Retno dan Menlu Wang akan membahas isu perkembangan di kawasan termasuk perundingan kode etik (CoC) Laut China Selatan. Isu utama yang akan ditindaklanjuti oleh kedua menlu adalah rencana kerja kemitraan strategis Indonesia-China periode 2017-2021.

Aktivitas Menlu Retno di China selanjutnya adalah untuk menemani Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan One Belt and One Road Forum for International Cooperation yang dihelat di Beijing pada 14-15 Mei 2017. Kehadiran Indonesia bertujuan utama meningkatkan kerjasama percepatan pembangunan infrastruktur.