LONDON – Seorang pengendara sepeda di London, Inggris, nekat menembus perlintasan kereta api (KA) yang sudah tertutup. Ia nampak tidak sabar menunggu kereta api lewat hingga nyaris tertabrak.

Rekaman insiden tersebut diunggah ke media sosial Twitter oleh akun @Laughingcow. Pria itu terlihat kesulitan menyeret sepedanya melewati palang pintu. Ia akhirnya berhasil mengangkat sepedanya melewati palang.

@SW_Trains Thought you would like this. This was today at North Sheen. pic.twitter.com/OvIOOaFmpb— Laughingcow (@Laughingcow4) May 11, 2017