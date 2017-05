BEIJING – Amerika Serikat (AS) dilaporkan melayangkan protes kepada China terkait undangan untuk Korea Utara (Korut) agar menghadiri pertemuan Belt And Road Forum for International Cooperation di Beijing. Pertemuan ‘Jalur Sutera’ baru China ini akan diadakan pada 14-15 Mei 2017.

Sebagaimana dikutip dari Reuters, Sabtu (13/5/2017), dua sumber yang tak disebutkan namanya menjelaskan bahwa Kedutaan Besar AS di Beijing telah melayangkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China. Pada nota diplomatik tersebut, AS menyatakan dengan mengundang Korut maka China memberikan “pesan yang salah” saat dunia tengah berusaha menekan DPRK (nama resmi Korut) agar menghentikan program rudal dan nuklirnya.

Reuters mewartakan, Kemlu China tidak memberikan respons terkait nota diplomatik dari AS tersebut. Namun sebelumnya, Kemlu China membenarkan kabar bahwa Korut akan mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri pertemuan Belt And Road Forum for International Cooperation di Beijing.

Juru bicara biro Asia Timur di Kemlu AS, Anna Richey-Allen, mengatakan bahwa Negeri Paman Sam berharap China dapat mendorong Korut untuk kembali duduk guna membicarakan proses denuklirisasi.

Sekadar informasi, pertemuan Belt And Road Forum for International Cooperation yang diadakan selama dua hari di Beijing akan dihadiri oleh para pemimpin dari 29 negara. Jika sesuai jadwal, Presiden RI Joko Widodo juga akan menghadiri pertemuan di Beijing tersebut.