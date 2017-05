BEIJING – Terkait protes Amerika Serikat (AS) karena China mengundang Korea Utara (Korut) untuk menghadiri pertemuan internasional, Negeri Tirai Bambu meresponsnya dengan klaim menyambut semua negara untuk berpartisipasi. Respons tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China.

Seperti yang diwartakan sebelumnya, Kedutaan Besar AS di Beijing melayangkan nota diplomatik kepada Kemlu China. Nota Diplomatik itu mengatakan mengundang Korut untuk menghadiri Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing hanya akan mengirimkan “pesan yang salah” untuk dunia.

Kepada Reuters, Kemlu China menyatakan tidak mengerti dengan situasi tersebut. “Inisiatif Belt and Road terbuka dan inklusif. Kami menyambut semua delegasi negara-negara untuk menghadiri Belt and Road Forum for International Cooperation,” tulis pernyataan Kemlu China terkait protes AS, sebagaimana dikutip dari Reuters, Sabtu (13/5/2017).

China tidak menyebut siapa saja delegasi yang akan diutus oleh Korut untuk menghadiri pertemuan internasional tersebut. Namun, media Yonhap mewartakan, Menteri Hubungan Ekonomi Ekternal Korut, Kim Yong-jae akan menjadi salah satu delegasi Pyongyang.