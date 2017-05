BENGKULU - Website resmi milik Pemprov Bengkulu, http://bengkuluprov.go.id/ sebelumnya dikabarkan diretas. Peretasan tersebut ternyata imbas dari diretasnya server Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Hubungan Media dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu, Puthut Eko Purnomo, informasi dari Tim IT Kementerian Kominfo RI, Sabtu (13/5/2017) malam.

Menurut Puthut, Tim IT Kementerian Kominfo akan me-recover hosting server-nya. ''Artinya, yang di-hack bukan ditujukan ke domain kita. Dan karena hosting domain kita di-server Kementerian Kominfo maka kita kena dampaknya,'' sambung Puthut.

Puthut menyampaikan, belum dapat memastikan kapan website resmi Pemprov Bengkulu akan kembali normal. Sebab, pihaknya masih menunggu Tim IT dari Kementerian Kominfo selesai me-recover server.

''Kita hanya bisa menunggu mereka. Sekarang masih belum bisa dibuka dan diakses,'' ujar Puthut.

Dari pantauan, situs resmi milik Pemprov Bengkulu belum bisa dibuka dan diakses. Selain itu, saat dibuka halaman situs, hanya menampilkan logo Kominfo, serta dengan tulisan 'WEBSITE CURRENTLY DOWN FOR MAINTENANCE' dan 'CHECK BACK SOON'.

Sebagaimana diketahui, situs resmi milik Pemprov Bengkulu diduga diretas orang tidak dikenal. Peretasan baru diketahui Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu, pada siang tadi.

Saat diretas, dilayar website tersebut OTD menuliskan jika dirinya adalah 'hacked by con7ext'. Selain itu, peretas juga memberikan gambar sosok kartun perempuan yang sedang duduk dengan mengenakan baju warna hijau dan rok warna hijau.