BEIJING – Diplomat senior Korea Utara (Korut), Choe Son-hui mengatakan, negaranya siap untuk mengadakan perundingan dengan Amerika Serikat (AS). Namun, perundingan tersebut hanya akan dilangsungkan dalam kondisi yang tepat.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Biro Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Korut itu kepada awak media di Bandara Internasional Beijing, China. Son-hui diketahui baru saja kembali dari Norwegia untuk melangsungkan pembicaraan informal dengan pengamat-pengamat asal AS.

“Jika syarat dipenuhi, kami akan mengadakan dialog (dengan Washington),” tutur Choe Son-hui, mengutip dari Japan Times, Minggu (14/5/2017). Ia hanya menjawab pertanyaan dengan singkat karena sedang mengejar penerbangan menuju Pyongyang, Korut.

Perempuan berambut sebahu itu juga menyambut dengan baik pernyataan Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in terkait kesediaan mengunjungi Korut jika kondisinya memungkinkan. Choe mengatakan, negaranya akan menunggu dan melihat perkembangan terlebih dahulu.

Choe Son-hui beserta delegasi asal Korut bertemu dengan sekelompok pengamat dari AS untuk membahas isu keamanan pada 8-9 Mei 2017 di Oslo, Norwegia. Para ahli dari AS tersebut di antaranya adalah mantan duta besar untuk PBB Thomas Pickering dan Direktur New America Suzanne DiMaggio.

Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu menyampaikan, dirinya akan merasa sangat terhormat untuk bertemu Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un. Namun, senada dengan pernyataan dari Choe, Trump hanya ingin pertemuan dilaksanakan dalam situasi yang tepat.