BEIJING – Presiden China, Xi Jinping, mengajak Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, untuk meningkatkan kerjasama dalam usaha kontra-terorisme. Ajakan itu dilakukan ketika kedua kepala negara mengadakan pertemuan bilateral di Kota Beijing, China.

Pertemuan Edogan-Xi diadakan di sela-sela perhelatan KTT One Belt and Road Forum for International Cooperation. Sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu (14/5/2017) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China mengklaim, Xi menuturkan kepada Erdogan mengenai diperlukannya pengembangan kerjasama strategis yang menjadi kepentingan kedua negara.

“Demi mempromosikan pengembangan hubungan yang lebih besar lagi, China dan Turki harus menghormati serta mempertimbangkan masalah inti masing-masing, dan memperdalam kerjasama keamanan serta kontra-terorisme,” ujar pihak Kemlu China terkait percakapan Xi-Erdogan.

Reuters mewartakan, disinyalir yang dibahas kedua negara adalah keterlibatan warga etnis Uighur dalam sejumlah aktivitas kelompok militan. Warga Uighur disebut kerap melarikan diri dari wilayah Xinjiang ke Turki mengingat Ankara membuka pintunya untuk para warga Uighur.

Hal tersebut dikabarkan tidak mendapatkan persetujuan dari China. Negeri Tirai Bambu mengklaim, warga Uighur yang kabur dari Xinjiang acap kali berakhir dengan mereka bergabung ke kelompok militan di Irak dan Suriah. Duta Besar Suriah untuk China juga menyatakan, setidaknya ada 5.000 warga Uighur yang saat ini beraktivitas bersama sejumlah kelompok militan Suriah.