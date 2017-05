PYONGYANG – Korea Utara (Korut) kembali menguji coba rudal balistik dari situs peluncuran Kusong pada Minggu 14 Mei 2017. Agen berita resmi Korut, KCNA melaporkan, Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un mengawasi langsung uji coba tersebut.

Uji coba tersebut dilakukan dalam rangka memverifikasi kemampuan rudal membawa hulu ledak nuklir dalam skala besar. Rudal tersebut mampu terbang sejauh 787 kilometer (km) dan mencapai ketinggian 2.112 km dan mendarat di perairan yang dekat dengan Rusia.

“Uji coba bertujuan memverifikasi spesifikasi teknis dan taktis dari rudal balistik pengembangan baru yang mampu membawa hulu ledak nuklir skala besar,” bunyi pemberitaan KCNA, mengutip dari Reuters, Senin (15/5/2017).

KCNA mengklaim, peluncuran rudal balistik tersebut dilakukan dalam sudut tertinggi sehingga tidak mengganggu keamanan negara-negara tetangga seperti Jepang, Korsel, dan China. Akan tetapi, ketiga negara tersebut sama-sama mengecam serta mendesak Korut agar mematuhi resolusi PBB.

Korut diyakini sedang mengembangkan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu membawa hulu ledak nuklir dan mencapai daratan Amerika Serikat (AS). Komando Militer AS di Pasifik menuturkan, tipe rudal yang ditembakkan kemarin tidak memiliki kemiripan dengan rudal ICBM biasa.

AS, Jepang, dan Korsel langsung meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadakan rapat darurat tidak lama setelah uji coba berlangsung. Permintaan tersebut telah disetujui dan rapat darurat DK PBB akan dilangsungkan Selasa 16 Mei 2017 di Kantor Pusat New York, AS.