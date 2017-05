BEIJING - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kini tengah berada di Beijing, China, untuk berpartisipasi dalam dalam Belt and Road Forum for International Cooperation atau yang disebut juga dengan KTT Jalur Sutra. Dalam pertemuan yang berlangsung pada 14-15 Mei 2017 tersebut, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China, Xi Jinping.

Pada pertemuan yang berlangsung di Great Hall of the People itu, Jokowi manyatakan, pertemuan Belt and Road akan lebih memperkukuh hubungan ekonomi antar-kedua negara, terutama karena Indonesia memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan poros maritim. Di depan Presiden Xi yang menjadi tuan rumah, pria asal Solo itu merasa terhormat bisa menghadiri pertemuan yang dianggap menjadi salah satu kesempatan yang baik untuk meningkatkan hubungan Indonesia-China.

"Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin memanfaatkan Konferensi Tingkat Tinggi Belt and Road Forum untuk menciptakan momentum segar terutama untuk kerjasama RRC-Indonesia dalam rangka one belt one road," ujar Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima Okezone, Senin (15/5/2017).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menambahkan, Presiden mengutamakan kepentingan rakyat dalam kerjasama yang dijalin dengan berbagai pihak.

“Presiden Jokowi mengatakan bahwa beberapa proyek kemungkinan dapat dikerjasamakan dalam konteks inisiatif belt and road ini. Namun Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia terbuka bekerja sama dengan pihak manapun dengan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi rakyat, serta mengutamakan kerjasama yang sifatnya Public Private Partnership,” terang Retno.

Salah satu bidang kerjasama yang dibahas dalam pertemuan dua pemimpin negara itu adalah kerjasama di bidang kelapa sawit.

Presiden Jokowi juga mengundang Presiden Xi untuk berinvestasi pada industri turunan dari CPO.

Semantara itu, penandatanganan kerjasama Indonesia-China dilakukan oleh pejabat berwenang kedua negara dan disaksikan Jokowi serta Xi Jinping. Dokumen yang ditandatangani merupakan yaitu implementasi kemitraan komprehensif strategis Indonesia-China pada 2017-2021. Kerjasama kedua yaitu di bidang ekonomi dan Teknik. Selanjutnya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. (rav)