BEIJING - Presiden China, Xi Jinping, pada hari terakhir gelaran Belt and Road Forum for International Cooperation atau yang disebut juga dengan KTT Jalur Sutra menyampaikan pentingnya tentang persatuan. Presiden Xi menyampaikan bahwa kerjasama adalah satu-satunya cara untuk menghadapi perubahan "mendalam" yang melanda dunia.

"Berbagai tantangan membayangi seperti ekonomi, konflik, terorisme, dan arus pengungsi yang besar. Kita semua dihadapkan pada tantangan ini dan harus merenungkan jalan ke depan. Dunia saling ketergantungan dengan tantangan yang semakin meningkat. Tidak ada negara yang dapat mengatasi semua tantangan atau menyelesaikan masalah dunia dengan sendirian," ujar Presiden Xi sebagaimana dinukil dari The Guardian, Senin (15/5/2017).

Dalam pernyataannya itu, Presiden Xi dengan tegas menunjukkan pandangannya yang anti-proteksionisme dan menghindari pengaturan eksklusif pada suatu negara. Ia juga menyampaikan harapannya agar seluruh negara bersatu layaknya sekawanan angsa.

"Angsa dapat terbang jauh dengan aman melalui angin dan badai karena mereka bergerak dalam kawanan dan saling membantu satu sama lain sebagai sebuah tim. Jadi cara terbaik untuk menghadapi tantangan dan mencapai perkembangan yang lebih baik adalah melalui kerjasama," imbuh Xi.

Pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation berlangsung pada 14-15 Mei 2017 dan dihadiri banyak pemimpin negara seperti, Presiden Rusia, Vladimir Putin: Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan; termasuk Presiden Indonesia, Jokowi Dodo. Pada pertemuan yang berlangsung di Great Hall of the People itu, Indonesia menjalin kerjasama dengan China dalam berbagai bidang ekonomi dan teknik, proyek kereta cepat, serta kelapa sawit. (rav)