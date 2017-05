WHITE RIVER – Seorang pastor dilaporkan dimakan hidup-hidup setelah ia mencoba berjalan di atas air. Insiden ini terjadi di Kota White River, Afrika Selatan (Afsel).

Sebagaimana dikutip Daily Post, Senin (15/6/2017), pastor asal Zimbawe itu bernama Jonathan Mthethwa. Ia merupakan pastor di Gereja Saint of the Last Days dan ia ingin memperlihatkan bahwa ia dapat berjalan di atas sungai yang terkenal dengan nama Sungai Buaya.

Sayangnya aksinya itu gagal pada akhir pekan lalu ketika ia mencoba memperlihatkan aksinya itu di depan para jemaatnya. Herald Zimbabwe mewartakan, para jemaatnya menyaksikan ketika sang pastor tenggelam dan dimakan oleh tiga ekor buaya.

“Sang pastor mengajarkan kita mengenai iman pada Minggu pekan lalu. Ia berjanji akan menunjukkan imannya kepada kita pada hari tapi sayangnya ia berakhir tenggelam dan dimakan tiga ekor buaya di depan kita,” ujar jemaat gereja, Deacon Nkosi.

Badan tanggap darurat setempat, ER24, sempat mendatangi lokasi insiden 30 menit usai serangan buaya tersebut. Namun ketika sampai mereka menemukan sang pastor dalam keadaan sudah tak bernyawa.