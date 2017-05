JAKARTA – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil hari ini berkunjung ke MNC Media. Saat berdiskusi dengan petinggi MNC Media di Kantor iNewsTV, muncullah Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno.

Melihat sahabatnya datang, Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil- sontak berdiri menyambut pengusaha sukses tersebut. Sandiaga dan Ridwan Kamil ternyata sudah sering berdiskusi.

“Kami satu frekuensi, sering sependapat,” ujar Ridwan Kamil di Kantor iNewsTV, Gedung MNC News Center lantai 10, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

Ridwan pun berguyon soal kedekatannya dengan Sandiaga dan pemikirannya yang kerap sependapat. “Pendapatnya sering sama, yang beda pendapatannya,” ucap Emil sambil memperagakan seberapa jomplang ukuran penghasilan mereka.

Guyonan Ridwan Kamil sontak disambut gelak tawa seisi ruangan. Tak berhenti di situ, Emil pun melanjutkan pembicaraannya.

“Benar deh, saya sejak jadi pejabat beda dengan yang dulu. Sekarang saya punya penghasilan, hidup amat berkecukupan, tetapi tidak bisa menabung,” ungkapnya.

Emil mengaku kagum dengan program One Kecamatan One Coordinator Entrepreneur (OK OCE) yang diusung Sandiaga Uno bersama pasangannya Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dia pun ingin berkampanye seperti Anies-Sandi yang tidak banyak umbar janji. “Rumus memenangkan hati warga ya seperti OK OCE itu, tidak banyak janji-janji,” ucapnya.

Setelah Ridwan Kamil menyanjung Sandiaga, kini giliran kader Partai Gerindra yang memuji kinerja Ridwan Kamil. Menurutnya, banyak kemajuan yang dibuat Emil selama memimpin Kota Bandung.

Sandiaga pun mengaku juga meminta masukan dan trik kepada Ridwan Kamil untuk membangun Jakarta ke depan.