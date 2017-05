Kalahkan Prius, Nissan Pertimbangkan Jual Note e-Power Hybrid Secara Global

TOKYO - Pabrikan mobil asal Jepang, Nissan, tidak pernah membayangkan salah satu produknya Note e-Power hybrid bisa mengalahkan penjualan Prius di Negeri Sakura. Berbekal kemenangan tersebut, Nissan saat ini tengah mempertimbangkan memasarkan mobil hatchback itu secara global, tidak hanya di Jepang.

Dilaporkan Carscoops, Selasa (16/5/2017), penambahan pilihan mesin e-Power hybrid menjadi pemicu meningkatnya permintaan konsumen. Padahal, pesaing Prius itu dianggap sebagai standar emas kendaraan hybrid di Jepang.

"Ini adalah teknologi yang jelas bisa digunakan di luar Jepang dan di semua pasar utama. Kami berpikir untuk bergerak maju lebih cepat pada kendaraan listrik, pada kendaraan listrik murni, tapi juga teknologi e-Power ini," kata Daniele Schillaci, Wakil Presiden Eksekutif Nissan yang bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan global.

Sistem penggerak yang dipakai oleh Nissan sama seperti yang ada di Chevrolet Volt. Mesin bensin tiga silinder 1,2 liter bertindak sebagai generator listrik yang mengisi baterai lithium-ion. Setelah baterai terisi, giliran tenaganya digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang kemudian disalurkan ke roda.

Mesin ini tidak seperti Volt sistem e-Power Nissan yang membuat mesin bensin bekerja terus-menerus, bukan revving up and down.

Tidak ada infomasi pasti kapan Nissan akan mengenalkan teknologi tersebut di pasar luar Jepang, namun diperkirakan dalam beberapa bulan mendatang. (san)