GALAPAGOS - Pada umumnya, hewan melata seperti ular akan menyerang mangsanya sendirian. Sebagaimana diketahui, ular bukanlah hewan yang berkelompok. Namun sebuah momen mengejutkan terabadikan dalam sebuah video milik program dokumenter, Planet Earth.

Sebagaimana diwartakan Metro, Selasa (16/5/2017), para penonton dibuat terkejut dengan salah satu adegan dalam program tersebut. Pasalnya adegan itu menunjukkan seekor iguana tengah diserang secara bersamaan oleh belasan ular. Hal ini merupakan pemandangan yang tidak umum.

Sumber: BBC Earth/You Tube

Adegan yang diambil di Kepulauan Galpagos tersebut tak hanya mengejutkan publik tetapi juga mengejutkan Direktur BBC Natural History Unit filmmakers atau Direktur Pembuat Dokumenter Alam.

"Tidak pernah sekalipun ular ditemukan menyerang secara massal atau berkelompok. Mereka tidak bekerja sama. Setiap ular akan bekerja sendiri," tulis Direktur BBC Natural History dalam keterangan resmi di video tersebut.

Video yang dirilis pada November 2016 itu kini menyabet penghargaan Best TV Moment Of The Year award at the 2017 di stasiun TV Baftas. Para penonton menilai adegan penyerangan ular terhadap iguana itu bagaikan adegan di film-film laga yang keren. (rav)