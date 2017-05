BISA menguasai cara make up yang tepat untuk wajah pasti butuh beberapa latihan, tetapi kalian juga perlu life hack supaya bisa lebih mudah untuk belajar. Di bawah ini ada beberapa trik efektif yang bisa ngebantu para newbie lebih cepet belajar make up dan sesuai bentuk wajah kita.



1. Membuat kontur yang tepat untuk wajah

Para newbie mungkin pernah dengar tentang teknik contouring yang dapat mengubah wajah. Sudah banyak make up artis yang kasih tau bahwa kontur tergantung pada bentuk wajah. Tapi ada satu aturan umum yang harus dipatuhi: terapkan warna kontur ke daerah yang ingin disembunyikan atau dibuat tirus dan lakukan pada daerah yang ingin terlihat menonjol

(Posting thread by Marakarma, lihat selengkapnya di warungkopi.okezone.com)