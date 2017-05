BANGKA - Jumlah peserta SBMPTN 2017 untuk Panlok 24 Pangkalpinang tahun ini meningkat sekira 26% dibanding tahun sebelumnya. Total peserta SBMPTN tahun ini sebesar 2.662 orang naik dibandingkan tahun 2016 dengan 2.106 orang.

Ketua Panlok 24 Pangkalpinang, Dr. Ismed Inonu mengatakan, kenaikan ini mengikuti trend pendaftar SBMPTN secara nasional yang juga ikut naik. Total pendaftar SBMPTN secara nasional mencapai 797.023 orang diikuti 85 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia.

"Untuk Panlok 24 Pangkalpinang, lokasi ujian dibagi dalam dua Sub Panlok, yakni Sub Panlok 1 Pangkalpinang dengan peserta sebanyak 2.279 orang, serta Sub Panlok 2 Tanjung Pandan dengan peserta sebanyak 383 orang," ujar Ismed melalui siaran persnya, Selasa (16/5/2017).

Dijelaskan Ismed, dari jumlah tersebut, total peserta yang ikut seleksi bidang saintek sebesar 944 orang, peserta yang ikut seleksi bidang soshum sebesar 1.076 orang, adapun bidang campuran sebesar 642 orang. Dari jumlah total di atas, sekira sepertiga pelamar (702 orang) adalah pelamar beasiswa pendidikan Bidikmisi.

Tak hanya itu, selain tes tertulis (Paper Based Test), tes SBMPTN tahun ini menurutnya juga memberlakukan tes berbasis komputer (Computer Based Test) yang akan diikuti oleh 140 orang dengan tempat tes di kampus UBB dalam Sub Panlok 1 Pangkalpinang.