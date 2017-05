JAKARTA - Hari ini Okezone Goes to Campus kembali menyapa mahasiswa. Mengusung tema 'Beyond New Media Era', hari ini Okezone Goes to Campus akan menyambangi Universitas Mercu Buana (UMB), Kampus Meruya, Jakarta.

Sesuai dengan tema, Okezone Goes to Campus akan menghadirkan pembicara yang kompeten, yakni Wakil Masyarakat telematika Wijaya Kusuma, Kabid Broadcasting UMB Dr Afdal Makkuraga Putra, dan News & Content Director Okezone Sylviana Pravita. Acara juga akan dimeriahkan oleh Dera Siagian yang merupakan jebolan Indonesian Idol.

Selain bisa berdikusi langsung dengan pembicara, para peserta Okezone Goes to Campus juga akan menyaksikan secara langsung proses live streaming salah satu program andalan Okezone, Redbons. Para peserta juga ditantang mengikuti kuis Rubik Okezone untuk memperebutkan hadiah menarik.

Nah, jadi tunggu apa lagi! Okezone Goes to Campus akan dimulai pukul 09.00 WIB di Auditorium Tower lantai 7 UMB, Kampus Meruya. Program ini juga bisa dilihat melalui streaming di laman Okezone.com. (ira)