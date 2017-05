Honda Klaim Empat Produknya Kuasai Pangsa Pasar pada April 2017

JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) agen pemegang merek mobil Honda di Indonesia berhasil membukukan penjualan sebesar 67.696 unit pada periode Januari sampai April 2017. Dari semua produk yang dipasarkan oleh Honda, empat di antaranya diklaim kuasai pangsa pasar pada April.

All new Civic Turbo pada periode yang sama berhasil terjual sebanyak 863 unit atau menguasai 75% pangsa pasar segmen medium sedan. Produk lainnya HR-V 1,5 L terjual sebanyak 14.459 unit dengan market share sebesar 38 persen di segmen low SUV. All new Jazz menjadi market leader di segmen hatchback karena berhasil terjual 6.195 unit dengan market share sebesar 50%. Sedangkan Brio RS market leader di segmen city car setelah berhasil terjual 3.422 unit dan market share sebesar 39%.

”Kami berterima kasih atas respons masyarakat yang positif terhadap produk-produk baru yang kami tawarkan seperti all new Civic Turbo dan new Brio, yang sampai saat ini terus menjadi market leader di segmennya," ujar Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director HPM dalam keterangan resminya.

Jonfis menambahkan, kedatangan all new CR-V pada 27 April 2017 diharapkan bisa mengikuti jejak dari ke empat produk tersebut. Dengan tampang dan fitur baru CR-V diyakini akan menyumbang angka penjualan yang positif bagi Honda ke depannya.

"Kami berharap produk terbaru kami yaitu all new CR-V juga mendapat sambutan yang baik dari para konsumen serta mampu meningkatkan penjual Honda di bulan-bulan selanjutnya,” pungkas Jonfis. (san)