WASHINGTON – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memuji hubungan yang luar biasa antara Turki dengan Amerika Serikat (AS) saat bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Washington, Selasa, 16 Mei. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin menekankan kuatnya hubungan antara dua negara anggota NATO itu.

“Kita memiliki hubungan yang sangat baik dan akan membuatnya menjadi lebih baik lagi,” kata Trump saat muncul bersama Erdogan sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (17/5/2017).

Meski Erdogan dan Trump menunjukkan nada positif, hubungan kedua negara dalam beberapa bulan terakhir terganggu beberapa isu sensitif.

Keputusan Washington untuk mempersenjatai milisi Kurdi YPG guna melawan ISIS di Suriah mendapat kecaman dari Turki. Ankara melihat YPG sebagai perpanjangan dari pemberontak Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang berseteru dengan mereka.

Hal ini sempat dikemukakan Erdogan di Washington yang secara tegas mengatakan bahwa Turki tidak akan pernah menerima aktivitas YPG dan sayap politiknya, PYD di kawasan. Sebelumnya, Erdogan telah menyatakan akan menggunakan kunjungannya ini untuk membujuk Trump mengubah kebijakannya terhadap YPG.

Isu lain adalah penolakan AS untuk mengekstradisi Fethullah Gulen yang saat ini berada di lokasi pengasingan di Pennsylvania, AS. Erdogan menuduh Gulen sebagai dalang dari upaya kudeta yang gagal pada Juli 2016 dan menuntut AS untuk menyerahkan ulama oposisi itu.

Turki adalah mitra penting dalam koalisi pimpinan AS dalam menghadapi ISIS. Aliansi AS-Turki terbukti penting dalam pertempuran melawan ISIS di Suriah, memberikan koalisi akses ke pangkalan udara Incirlik di Turki untuk melakukan serangan terhadap kelompok teror itu.