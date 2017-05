LONDON – Jurnalis BBC, Ben Brown menjadi perhatian warganet dan pengguna media sosial setelah secara tidak sengaja terekam meraba payudara seorang perempuan yang mengganggu siaran langsung yang dilakukannya. Insiden itu terjadi saat Ben mewawancarai asisten redaktur bidang politik BBC, Norman Smith.

Diwartakan Russia Today, Rabu (17/5/2017), di tengah wawancara yang membahas mengenai manifesto pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn itu, seorang perempuan tiba-tiba datang ke tengah-tengah mereka. Untuk mencegah perempuan itu mengganggu wawancara, Ben mendorongnya ke belakang, tanpa menyadari tangannya menyentuh payudaranya.

Bit of a boob by Ben Brown.... pic.twitter.com/M14KZxlClB— Jason Farrington (@CameramanJase) May 16, 2017