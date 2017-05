FAKTA yang cukup dikenal luas mengenai seekor ayam adalah hewan unggas itu mampu hidup selama beberapa menit meski tanpa kepala. Posisi otak yang berada di ruang kecil di tengkorak pada sudut 45 derajat menjadi penyebab seekor ayam dapat berumur panjang meski sudah terpenggal.

Cerebellum dan batang, yang merupakan bagian mengontrol alat vital, berada di bagian leher seekor ayam. Jadi, saat kepala dipenggal, tubuh seekor ayam masih bisa terus hidup dalam waktu singkat.

Sebagian besar hewan yang tergolong dalam ordo aves itu memang langsung mati setelah dipenggal. Ada juga yang meninggal setelah berlarian panik dalam keadaan tanpa kepala. Namun, ada kasus seekor ayam dapat hidup selama 18 bulan tanpa memiliki kepala.

Mike si ayam tanpa kepala, begitu julukan seekor ayam jantan berusia lima bulan yang hidup dengan bahagia di sebuah lahan pertanian di Fruita, Colorado, Amerika Serikat (AS). Pada 10 September 1945 pemilik peternakan yang bernama Lloyd Olsen memutuskan untuk menyembelih Mike.

Mengutip dari The Vintage News, Kamis (18/5/2017), Mike menolak untuk mati. Setelah berlarian sebentar, ia kemudian diam seperti tidak ada yang terjadi. Ayam berjuluk Miracle Mike itu bahkan sempat berupaya mematuk makanan. Karena itu, Lloyd tetap membiarkan Mike hidup seperti biasa.

Keesokan paginya, Lloyd Olsen melihat Mike dalam keadaan masih benyawa dan sedang tertidur. Ia memutuskan untuk memelihara ayam kesayangannya. Lloyd Olsen memberi makan Mike dengan jagung, susu, dan air minum. Ia dengan sabar menyuapi makanan ke tenggorokan Mike dengan menggunakan pipet obat tetes mata.

Mike selamat dari kematian karena kapak sang petani tidak memenggal habis pembuluh darah jugular sehingga unggas tersebut "hanya" kehilangan penglihatan dan bagian otak yang tidak mengontrol organ vital. Kisah tersebut langsung merebak di surat kabar seantero Negeri Paman Sam.

Lloyd Olsen ditawari untuk membawa Mike keliling AS untuk mempertontonkan mukjizat tersebut. Kepopuleran Mike meningkat pesat dari satu kota ke kota lain yang disinggahi bersama sang pemilik. Orang-orang harus merogoh koceknya untuk dapat melihat dengan mata kepala sendiri, keajaiban Mike.

Di puncak popularitasnya, Mike memberi Lloyd uang senilai USD4.500 per bulan atau setara Rp59,8 juta. Harga jual Mike turut meningkat drastis dengan taksiran mencapai USD10 ribu dolar AS (setara Rp133,3 juta). Sosok Mike beberapa kali muncul di media cetak dan elektronik. Selama 18 bulan, Mike berkeliling AS hingga perjalanan terakhir ke Phoenix, Negara Bagian Arizona.

Unggas itu meninggal dunia pada 17 Maret 1947 gara-gara biji jagung. Olsen saat itu tidak membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Mike. Dengan meninggalnya Mike, maka tur tidak selesai. Olsen yang tidak mau mendapat malu, mengatakan kepada media bahwa ia sudah menjual Mike.

Miracle Mike tetap terkenal hingga hari ini. Penduduk Kota Fruita mendirikan patung untuk memperingati mukjizat tersebut. Bahkan, setiap bulan Mei diadakan festival tahunan Ayam Tanpa Kepala sebagai bentuk penghormatan kepada Mike.