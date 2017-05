WASHINGTON - Agen Rahasia (Secret Service) AS menutup Gedung Putih, Selasa 16 Mei malam waktu setempat. Penutupan ini dilakukan setelah seorang pria mencoba menyusup ke dalam.

Pria tersebut melompati rak sepeda yang digunakan sebagai penghalang sepanjang pagar utara Gedung Putih, bagian yang digunakan Presiden Donald Trump untuk bekerja dan tinggal. Demikian dilansir Reuters, merujuk informasi dari akun twitter Secret Service AS.

Secret Service responding to an individual who jumped the bike rack along the North Fence Line of Penn Ave. Suspect in custody.— U.S. Secret Service (@SecretService) May 16, 2017