JAKARTA - Mahasiswa Universitas Mercu Buana (UMB) antusias mengikuti rangkaian acara Okezone Goes to Campus. Dengan tema 'Beyond New Media Era', para peserta belajar mengenai perkembangan media baru yang berbasis internet.

News & Content Director Okezone, Sylviana Pravita mengungkapkan, saat ini media telah mengalami konvergensi. Sebagai media terbesar di Asia Tenggara, MNC Media sudah menerapkan sistem ini, bahkan melakukan berbagai terobosan.

"Kita akan menggarisbawahi mengenai konvergensi media. Karena posisinya new media saat ini memiliki audiens share sebesar 40% dari total market," ucapnya di hadapan peserta Okezone Goes to Campus Mercu Buana, Rabu (17/5/2017).

Sylviana menjelaskan, Okezone sebagai media online telah melakukan berbagai inovasi. Salah satunya, melalui Okezone TV yang menayangkan program-program live streaming yang berkualitas.

"Kita menjadi pioneer memproduksi program broadcasting, tetapi streaming. Tapi kita juga menyajikan konten magazine, radio, dan berita-berita itu sendiri," terangnya.

Bersaing dengan jutaan digital media, Sylviana menambahkan, Okezone memiliki keunggulan dalam memproduksi berita. Tak tanggung-tanggung, dalam sehari ada 1.000 yang disajikan kepada masyarakat luas.

"Dengan 1.000 berita kita meraih rekor MURI. Dalam triwulan pertama Okezone juga meraih sertifikasi dari Dewan Pers. Tentu ini capaian luar biasa di tengah hoax yang merajalela," imbuhnya. (ira)