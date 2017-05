JAKARTA - Internet membuat akses ke berbagai informasi semakin cepat dan mudah. Tak hanya itu, dengan internet, setiap orang bisa menjalankan usaha dengan lebih efisien karena tidak butuh modal besar.

Hadirnya new media kemudian membuat orang makin kecanduan terhadap internet. Untuk itu, Kabid Broadcasting Universitas Mercu Buana, Dr Afdal Makkuraga Putra mengingatkan para mahasiswa untuk kreatif agar dapat mengambil manfaat dari hadirnya new media.

"New media memberikan peluang dan tantangan. Tantangannya itu kreativitas karena kalau tidak kreatif ya ketinggalan," tuturnya dalam acara Okezone Goes to Campus di Universitas Mercu Buana, Rabu (17/5/2017).

Sedangkan peluang new media dipaparkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Masyarakat Telematika Indonesia, Wijaya Kusuma. Menurut dia, new media telah membuka banyak pekerjaan baru.

"Bagi mahasiswa ini peluang. Bahkan ada portal yang dibuat oleh mahasiswa, dan dalam tiga tahun dia bisa jadi kaya," ujarnya.

Pada acara tersebut, banyak mahasiswa yang langsung melakukan tanya jawab dengan narasumber. Acara ini juga dimeriahkan oleh penyanyi jebolan Indonesian Idol, Dera Siagian.