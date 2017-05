JAKARTA - Sudah lebih dari sebulan, kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan belum juga terungkap. Polri sendiri mengakui kasus ini cukup rumit sebab melibatkan banyak variable di dalamnya.

Pengamat Kejahatan Indonesian Crime Analys Forum (ICAF) Mustofa B Nahrawardaya, menduga kasus teror yang mengorbakan Novel ini bermotif politik.

“Motif penyerangan ini sangat politis sekali, jadi bukan kriminal murni. Ada pesan di balik semua yang ditujukan, entah kepada Novel dan keluarga atau lingkaran Novel, karena Novel dianggap orang yang masih bersih di KPK, dan dianggap bisa bekerja secara profesional,” tuturnya ketika berbincang dengan Okezone, Kamis (18/5/2017).

Mustofa menerangkan, karena banyaknya kasus yang ditangani Novel selaku penyidik KPK dimungkinkan satu di antara “musuh” Novel ingin membalaskan dendam dengan menggunakan cara teror penyiraman air keras tersebut.

Terbenturnya penyelidikan di kepolisian lantaran belum kunjung menemukan pelaku diduga karena mastermind di balik teror ini memanfaatkan momen kasus besar yang tengah ditangani Novel saat ini.

“Jadi musuh-musuh Novel itu saya kira memanfaatkan momen saat ini untuk membalas dendam sehingga pelaku-pelaku ini sulit dideteksi, musuh yang mana,” katanya.

“Mumpung ada kasus megakorupsi e-KTP, dugaan saya pelaku disuruh untuk melukai dan menciderai Novel, bukan dibunuh tapi hanya melukai saja seperti menitip pesan supaya jangan macam-macam lagi. Pelakunya bisa saja tidak terkait e-KTP karena pelaku itu tidak mungkin melampiaskan pada waktu itu (kasus tengah ditangani),” katanya.

Novel sendiri diserang usai Salat Subuh di dekat masjid kediamannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 11 April 2017 lalu. Akibatnya Novel harus menjalani perawatan di Singapura.

Sejauh ini polisi sudah menangkap tiga terduga pelaku namun karena alibi mereka kuat, mereka yang diamankan akhirnya dilepas.