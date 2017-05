JAKARTA – Sebanyak lima Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh ‎(LBBP) untuk Indonesia menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/5/2017).

Kelima dubes tersebut menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Jokowi untuk bertugas di Indonesia.

Acara penyerahan surat kepercayaan Dubes LBPP digelar dengan prosesi kenegaraan di Istana Merdeka. Para Dubes LBBP itu secara bergantian menyerahkan surat tersebut kepada Presiden Jokowi di lokasi.

Prosesi upacara kenegaraan dilakukan dengan menyanyikan lagu kebangsaan dari negara asal para Dubes LBBP tersebut saat hendak memasuki kompleks Istana Medeka.

Berikut daftar Dubes LBBP Designate Resident dan Designate Non Resident untuk Republik Indonesia yang menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Jokowi:

1. Pitchayaphant Chambumido, Dubes LBBP Designate Resident ‎Kerajaan Thailand untuk Republik Indonesia beserta Spouse

2. Jose Maria Matres Manso, Dubes LBBP Designate Resident ‎Kerajaan Spanyol untuk Republik Indonesia beserta Spouse

3. Fabian Valdivieso, Dubes LBBP Designate Resident ‎Republik Ekuador untuk Republik Indonesia

4. Masafumi Ishii, Dubes LBBP Designate Resident Jepang untuk Republik Indonesia

5. Dave Chandalai Persad, Dubes LBBP Designate non Resident Republik Trinidad and Tobago untuk Republik Indonesia ‎berkedudukan di New Delhi