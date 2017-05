PANGKALPINANG - Menjelang Ramadan, Polda Bangka Belitung (Babel) beserta jajarannya melaksanakan cipta kondisi dengan menggelar Operasi Paket Menumbing 2017 yang mendapati ratusan kasus terjadi.

AKBP Abdul Munim mengatakan, cipta kondisi yang dilakukan jajaran Polda Babel ini menjelang bulan puasa suci Ramadan yakni menggelar Operasi Pekat Menumbing 2017. Sasarannya itu seperti perjudian, miras, narkoba, pencurian, premanisme, dan telah mengungkap ratusan kasus.

"Yang terungkap sebanyak 108 kasus dengan 190 tersangka kita amankan di berbagai wilayah Polda Babel, di antaranya terdapat 25 kasus merupakan Target Operasi (TO) dan 86 kasus lainnya merupakan nonTO," ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/5/2017).

Dijelaskan Abdul, dari 25 kasus TO awalnya hanya terungkap 22 TO, dan masih ada 3 kasus TO lagi yang belum terungkap. Tentunya TO yang belum terungkap ini akan diungkap melalui kegiatan rutin kepolisian.

"Dan untuk 86 kasus non TO jumlahnya ada 108 kasus dengan beberapa barang bukti seperti narkoba, peralatan narkoba, berbagai jenis miras seperti arak, yang akan kita musnahkan. Belum lagi belasan motor curian, ratusan alat elektronik, dan alat perjudian yang diamankan," ungkapnya.

"Sementara itu untuk barang bukti lainnya, selain di Polda Babel juga terdapat di Polres lainnya sesuai di daerah pengungkapan yang ada di wilayah Bangka Belitung," pungkas Abdul.