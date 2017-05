NEW YORK - Seorang wanita cantik menjadi korban tewas dalam serangan mobil terhadap puluhan pejalan kaki di trotoar Times Square, New York City, Amerika Serikat (AS). Selain satu korban meninggal dunia, 22 orang lainnya terluka.

Korban tewas adalah Alyssa Elsman, yang berusia 18 tahun.

Serangan mobil itu dilakukan seorang pengemudi bernama Richard Rojas. Pelaku yang telah ditangkap mengemudikan mobil dengan kencang dan tiba-tiba ditabrakkan ke puluhan pejalan kaki di trotoar Times Square, pada Kamis 18 Mei, waktu New York.

Rojas nyaris melarikan diri namun berhasil ditangkap polisi. Saat ditangkap, Rojas berteriak kasar dan ingin membunuh orang-orang.

Serangan mobil di New York ini mirip dengan serangan teror di London, Berlin dan Nice. Namun, Departemen Kepolisian New York (NYPD) untuk sementara tidak menganggap serangan mobil oleh Rojas ini sebagai serangan teroris.

Alyssa Elsman, bukan warga New York. Dia adalah turis asal Michigan yang mengunjungi Big Apple bersama keluarganya. Gadis cantik ini tersungkur di trotoar di jalur West 45th Street dan dinyatakan meninggal.

Adiak perempuan Elsman juga jadi korban luka dan kini telah dirawat di rumah sakit. Kurang dari satu jam sebelum serangan mengerikan itu, Elsman mem-posting sebuah video ke Instagram tentang pemandangan di kawasan Times Square.

Kekasih Elsman, Trevor West mengaku hancur perasaannya akibat serangan mobil itu. West tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi saat dia tidak menerima balasan pesan singkat via ponsel dari Elsman. Biasanya kekasihnya itu membalas pesan singkat secara cepat.

”Dia akan selalu membalas secepat yang dia bisa dan ketika saya tidak mendengar kabar darinya, saya tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi,” kata West kepada New York Post, yang dilansir Jumat (19/5/2017). ”Saya tahu ada yang tidak beres.”

Wali Kota New York Bill de Blasio telah mengunjungi keluarga korban di Rumah Sakit Bellevue pada Kamis siang. ”Anda harus kuat sekarang,” kata Blasio kepada anggota keluarga korban di luar bangsal anak di rumah sakit.

Polisi belum mengungkap motif serangan mobil di Times Square. Penyelidikan hingga kini masih berlangsung.