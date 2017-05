GUIYANG - Pemerintah China dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menandatangani kerangka kesepakatan atau Code of Conduct (COC) terkait Laut China Selatan (LCS). Kesepakatan tersebut tercapai pada Kamis 18 Mei 2017, dalam Pertemuan ke-14 ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC).

Berdasarkan rilis yang diterima Okezone pada Jumat, (19/5/2017), COC yang disepakati tersebut terdiri atas atas mukadimah, tujuan, prinsip-prinsip umum, basic undertakings, dan final clauses. Kesepakatan ini juga merupakan suatu capaian penting dari ASEAN dan China mengingat konsultasi COC telah dimulai sejak 2013.

"Ini adalah momentum yang baik antara ASEAN-China dan kemajuan dalam implementasi DOC sejak beberapa waktu terakhir membantu percepatan penyelesaian COC Framework," ujar Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares.

Ia menambakan, framework ini nantinya akan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri ASEAN-China untuk mendapat pandangan dan persetujuan serta arahan ke depan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri dari ASEAN dan China telah meminta Pejabat Tinggi untuk menyelesaikan COC Framework paling lambat pada pertengahan 2017.

Kemudian atas dorongan Indonesia, pembahasan subtantif dilakukan pada Pertemuan ASEAN-ChinaJoint Working Group on the Implementation of the DOC (JWG on DOC) di Bali, Februari 2017. Dan pertemuan tersebut menghasilkan draft pertama COC Framework. Pertemuan ini juga menyepakati suatu pendekatan (Bali Approach).

Pendekatan tersebut diketahui menuntutut upaya pembahasan COC Framework untuk dipercepat. Pertemuan di Bali kemudian diikuti pertemuan JWG on DOC di Siem Reap, Kamboja, akhir Maret 2017, dan di Guiyang, China, 17 Mei 2017 hingga akhirnya kesepakatan ini tercapai. (rav)