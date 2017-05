NEW YORK - Anna Edie, seorang perempuan asal Delmar, New York, Amerika Serikat (AS), merupakan penyandang tunanetra. Meskipun ia memiliki kekuarangan, perempuan berusia 69 tahun itu tetap bisa menikmati hari tuanya seperti manula lainnya, seperti berjalan-jalan.

Anna Edie bisa menikmati hari tuanya itu berkat keberadaan 'Panda' yang setia menjadi penunjuk jalan sekaligus sahabat. Panda sendiri merupakan kuda poni peliharaanya dan telah menemaninya selama 14 tahun.

Sebagaimana diwartakan Telegraph, Jumat (19/5/2017), kuda poni memang diketahui memiliki kecerdasan untuk menjadi penunjuk jalan. Panda bahkan dengan lancar membantu Anna menyeberang jalan melalui zebra cross.

Namun hubungan Panda dan Anna tidak selalu berjalan lancar. Pada 2016, Panda tak bisa lagi menemani Anna berjalan akibat penyakit yang dideritanya. Akibat penyakitnya itu, Panda bahkan hampir kehilangan nyawanya. Biaya pengobatan Panda sendiri mencapai ratusan juta rupiah. Tentunya nominal ini sangat besar bagi Anna dan sang suami.

Tak menyerah, Anna kemudian mencari cara lain untuk bisa menyelamatkan kesayangannya itu. Ia lalu meminta bantuan kepada publik melalui situs amal GoFundMe. Secara ajaib, banyak orang tersentuh dengan kisah Anna dan Panda ini, dana yang dibutuhkan pun terkumpul.

Kini Panda telah pulih total setelah satu tahun perawatan intensif dan bisa kembali menemani Anna berjalan-jalan. Mereka berdua kini dengan setia menjaga satu sama lain untuk menghabiskan tahun-tahun berikutnya. (rav)