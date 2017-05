BANDUNG - Fakultas Teknologi Informasi dan Sains (FTIS) Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) akan menggelar kegiatan Workshop on Active Learning in Optics and Photonics (ALOP) 2017 bekerja sama dengan The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Center for Young Scientists (CYS), SPIE, dan Pudak Scientific.

ALOP yang diinisiasi oleh UNESCO merupakan workshop pembelajaran optik dan fotonik secara aktif, aplikatif dan praktis menggunakan alat dan bahan yang tersedia secara lokal dan murah.

Tahun ini merupakan kali ketiga ALOP terselenggara di Indonesia. Peserta pelatihan terdiri dari guru-guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dari seluruh Indonesia yang dipilih oleh UNESCO serta sejumlah universitas dan institusi dari Indonesia juga negara-negara tetangga.

Tiga fasilitator dalam pelatihan ALOP 2017 yaitu Prof. David Sokoloff (University of Oregon), Prof. Ivan Culaba ( Ateneo De Manila University), dan Prof. Alex Mazzolini (Swinburne University).

Ada pun, topik-topik yang diangkat dalam pelatihan kali ini di antaranya Introduction to Active Learning; Light and Optics Conceptual Pretest; Geometric Optics; Optics of the Eye; Wave Optics; Atmospheric Optics; Optical Communications & WDM (Wavelength Division Multiplexing); ALOP Workshop Introduction & Summary; dan Light and Optics Conceptual Post-test. ALOP 2017 diselenggarakan pada 15-19 Mei 2017 bertempat di Laboratorium Fisika Dasar, Gd. 10, Lt. 3, Unpar, Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung.