TOP AUTOS OF THE WEEK: Mobil Kepresidenan Prancis yang 'Merakyat'

JAKARTA - Presiden Prancis Emmanuel Macron tampaknya tidak repot dalam memilih kendaraan dinas. Bila kepala negara lain menggunakan limusin atau jenis saloon, Marcon justru memilh crossover all new DS 7 Crossback.

Meski demikian mobil yang digunakannya termasuk jenis premium dan diproduksi oleh merek kendaraan mewah di bawah Citroen, DS Automobiles.

DS 7 Crossback bukan mobil eksklusif yang hanya dimiliki segelintir orang. DS Automobiles akan menjual model kendaraan yang sama untuk umum mulai awal 2018. Hanya saja, ada beberapa fitur dan aksesori yang membedakannya dengan mobil kepresidenan.

Presiden Macron menggunakan all new DS 7 Crossback saat pelantikannya pada pekan lalu. All new DS 7 Crossback sendiri sudah diperkenalkan ke publik dua bulan lalu.

Versi mobil kepresidenan sudah menggunakan sun roof custom, badge penanda Republik Prancis, dan tiang bendera mini. Cat bodinya juga spesial yakni biru tinta dengan interior hitam yang diberi nama 'Opera Inspiration'. Pelek menggunakan bahan alloy 20 inci.

Tak disebutkan spesifikasi dari jantung penggerak mobil kepresidenan tersebut. Namun DS Automobiles selaku produsen menyatakan bahwa sebagian teknologi mobil kepresidenan juga akan diaplikasikan pada DS 7 Crossback yang dijual untuk umum.

Di antara teknologi tersebut adalah DS Connected Pilot yang merupakan pintu masuk menuju teknologi mobil otonom serta DS Active Scan Suspension yang memanfaatkan kamera untuk membaca permukaan jalan.