RIYADH – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menerima penghargaan tertinggi untuk warga sipil dari Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. Penghargaan itu diberikan hanya berselang beberapa jam setelah Presiden AS itu tiba di Kerajaan Saudi.

Sebagaimana dikutip dari Independent, Minggu (21/5/2017) Raja Salman langsung menempatkan kalung Raja Abdulaziz al-Saud di leher Trump pada upacara yang diadakan di Riyadh. Sekadar informasi, Arab Saudi menjadi negara pertama yang Trump kunjungi semenjak ia menjadi Presiden Negeri Paman Sam.

Juru bicara upacara penghargaan itu menyebut, kalung itu diberikan kepada Trump atas upayanya untuk memperkuat hubungan antara AS dan Arab Saudi serta upayanya demi meningkatkan keamanan dan perdamaian dunia. Selain Trump, penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Inggris Theresa May serta mantan Presiden AS Barack Obama.

Pada kunjungannya di Kerajaan Saudi, Trump tidak datang sendiri. Pasalnya, Ia turut ditemani Ibu Negara AS Melania Trump, putri sulungnya Ivanka Trump, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Kepala Staf Gedung Putih Reince Priebus, penasihat sekaligus menantunya Jared Kushner dan Kepala Ahli Strategi Steve Bannon.