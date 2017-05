PADA 21 Mei 1932, Amelia Earhart mencatat sejarah menjadi perempuan pertama yang terbang solo non-stop melintasi Samudera Atlantik. Keberhasilan Earhart mengikuti pencapaian yang dilakukan Charles Linbergh lima tahun sebelumnya.

Sebelum penerbangan solo tersebut, nama Earhart telah dikenal oleh publik sebagai bagian dari kru yang terbang melintasi Atlantik pada 1928. Saat itu, Earhart yang belum berpengalaman terbang bersama pilot Wilmer Stultz dan kopilot merangkap mekanik Louis Gordon.

Meski tugasnya selama penerbangan hanya mencatat log perjalanan, namanya menjadi terkenal dan merebut hati warga Amerika Serikat (AS). Namun, Earhart tidak puas dan mengutarakan niatnya untuk melakukan penerbangan solo.

"Stultz yang menerbangkan, dia harus melakukannya. Saya hanya beban, seperti sekarung kentang. Mungkin suatu hari saya akan mencobanya sendiri," ujarnya dalam wawancara setelah mendarat.

Keinginannya itu diwujudkan pada 20 Mei 1932. Earhart yang saat itu berusia 34 tahun bertolak dari Harbour Grace, Newfoundland dengan pesawat Lockheed Vega 5B. Setelah menempuh perjalanan berbahaya selama 14 jam 56 non stop, Earhart mendarat di sebuah tanah pertanian di Culmore, sebelah utara Derry, Irlandia Utara.

Lokasi pendaratan Earhart itu kini menjadi tempat didirikannya museum kecil, Amelia Earhart Centre.

Atas prestasinya menyelesaikan penerbangan solo lintas Atlantik itu, Earhart dianugerahi medali Distinguished Flying Cross oleh Kongres AS dan Cross of Knight of the Legion of Honor dari Pemerintah Prancis.

Pada 1935 Earhart kembali melakukan sejumlah penerbangan solo termasuk penerbangan dari Honolulu, Hawaii ke Oakland, California, dan memecahkan rekor penerbangan dari Mexico City ke New York.

Sayangnya, karier penerbangan perempuan pemberani itu harus berakhir dengan tragis saat Earhart dan kopilot Frederick Noonan mencoba melakukan penerbangan keliling dunia dua tahun kemudian,

Pesawat Lockheed Electra 10E yang digunakannya dalam penerbangan tersebut hilang di dekat Pulau Howland di Pasifik Selatan pada 2 Juli 1937. Sebelum Electra menghilang, kapal Penjaga Pantai AS, Itasca sempat menangkap pesan radio dari Earhart.

Upaya pencarian yang dilakukan tidak berhasil menemukan Earhart, Noonan atau pun Electra. Sampai saat ini, nasib mereka tidak diketahui dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi.