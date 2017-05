Hanya Satu Unit, Ini Alasan Land Rover Discovery Masuk Indonesia

JAKARTA - Land Rover all new Discovery meluncur secara gobal di Inggris pada September 2016. Di negara asalnya, SUV premium itu ditawarkan dalam empat pilihan tipe yaitu S, SE, HSE, dan HSE Luxury. Sementara PT Wahana Auto Ekamarga (WAE), authorized distributor Jaguar Land Rover di Indonesia, hanya membawa satu tipe yaitu HSE Luxury. Hal itu sengaja dilakukan karena konsumen di Tanah Air cenderung lebih menginginkan membeli mobil langsung ke tipe tertinggi.

"Sebenarnya ada beberapa tipe, kita hanya fokus satu saja. Soalnya hasil studi market konsumennya lebih condong mau tipe tertinggi luxury. Konsumen di sini enggak mau model yang setengah-setengah, maunya yang lebih komplet," ujar Product Manager WAE, Tommy Handoko, di Jakarta.

Mengenai fitur, lanjut Handoko, tidak ada pengurangan, spesifikasinya sama dengan yang ada di Inggris. Namun dari semua fitur yang ditawarkan, ada beberapa di antaranya yang sangat diinginkan sekali oleh konsumen di Indonesia. Hal itu pula yang menjadi alasan mengapa WAE langsung mendatangkan tipe tertinggi.

"Kalau untuk mobil sekelas ini mereka rata-rata mencari panoramic roof yang bisa dibuka, fitur entertainment (hiburan), electric seat itu hal-hal umum sih," tambahnya.

Sebelum all new Discovery untuk pasar Indonesia hadir pada Juli, calon konsumen dapat melakukan tur virtual melalui VR Experience. Konsumen dapat merasakan pemandangan 360 derajat dari interior all new Discovery di masing-masing tujuh tempat duduknya. Cukup gunakan headset VR atau tablet yang tersedia dan konsumen dapat merasakan pengalaman berkendara virtual menggunakan all new Discovery.