Jaguar Land Rover Ramaikan Pasar SUV Premium di Indonesia

JAKARTA - Pasar Sport Utility Vehicle (SUV) sedang berkembang di dunia, hal ini terlihat banyaknya pabrikan yang yang mencoba peruntungan di segmen tersebut. Di pasar Indonesia pun SUV tengah ramai.

"Kalau saya melihat lebih kepada tren karena SUV pun secara kenyamanan sudah seperti sedan. Selain itu dibawa ke medan berat bisa. Kalau sedan dibawa ke jalan rusak bisa nyangkut. Terus juga konsumen kami lebih ke anak muda. Nah, anak muda lebih suka SUV karena lebih gagah," jelas Kariyanto Hardjosoemarto, deputy director sales operation & product management Mercedes Benz Cars.

Ada banyak agen pemegang merek di Indonesia yang memasarkan SUV, baik itu dari brand premium maupun non premium. Katakanlah dari brand premium seperti Lexus dengan produknya RX 200t F Sport, Mercedes Benz dengan GLE, Infiniti QX80, dan lainnya.

"Produk SUV semakin kompetitif karena secara total segmen SUV premium enggak besar pasarnya. Dari total semua market masih kurang dari 1%. Menurut saya secara total moderat tapi secara segmen SUV tumbuh," ujar Kariyanto.

Dari semua SUV premium yang dipasarkan rata-rata hanya menawarkan 5 seater saja, berbeda dengan Land Rover all new Discovery yang baru saja diluncurkan menawarkan 3 baris bangku yang mampu menampung 7 orang dewasa di kabin. Meski begitu dengan masuknya all new Discovery itu artinya menambah ramai pasar SUV premium di Indonesia.

Land Rover all new Discovery yang dipasarkan oleh PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) sebagai Authorized Distributor Jaguar Land Rover di Indonesia merupakan generasi ke lima. SUV tersebut pertama kali meluncur di Inggris pada September 2016.

“All new Discovery ‘The World’s Most Capable and Versatile Luxury SUV,’ merupakan SUV terbaik yang menawarkan desain dan rekayasa teknis revolusioner. Dengan tiga baris tempat duduk dan kapasitas tujuh penumpang ini, tak hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia, namun juga menawarkan sebuah SUV yang memiliki kemampuan hebat di berbagai kondisi medan. Serta fleksibilitas yang tinggi dan kita merupakan negara pertama di Asia Pasifik yang meluncurkan all new Discovery setelah Global Reveal,” timpal Roland Staehler, Chief Operating Officer PT WAE.

Dengan harga Rp2.399 miliar off the road Jakarta, all new Discovery dibekali mesin V6 3.0 HSE Si6 ditambah supercharger yang mampu menghasilkan tenaga 340 ps pada 6.500 rpm dan torsi maksimal 450 nm di rentang 3.500–5.000 rpm. Tenaga dikirim ke semua roda lewat transmisi otomatis 8 percepatan dengan Command Shift. Akselerasinya 0–100 kilometer per jam hanya 7,1 detik. (san)