NEW YORK – New York Times (NYT) merilis laporan terkait tindakan China yang disebut-sebut telah menghabisi setidaknya 18 sampai 20 informan Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA). Pembunuhan puluhan mata-mata Amerika Serikat (AS) tersebut dilaporkan terjadi pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2012.

Tiga pejabat As mengatakan, salah satu informan dari CIA tersebut ditembak mati di depan kantor pemerintah sebagai pesan bagi informan lain yang bekerja untuk Washington. Tak hanya disebut melakukan pembunuhan, Negeri Tirai Bambu juga dituduh telah menghancurkan jaringan intelijen yang dibentuk AS selama bertahun-tahun.

Berdasarkan keterangan dari beberapa pejabat AS, penyelidik masih belum mengetahui apakah ada mata-mata di dalam tubuh CIA yang mengkhianati para informan, atau apakah China telah meretas sistem komunikasi rahasia CIA hingga informasi tersebut bocor. Kebocoran intelijen yang terjadi tersebut dianggap sangat merugikan bagi negara yang dipimpin oleh Donald Trump itu.

Namun hingga berita ini dipublikasikan, pihak CIA sendiri masih belum berkomentar mengenai laporan dari NYT. Kini Biro Penyelidik Federal AS (FBI) dan CIA mulai melakukan penyelidikan terkait kemungkinan adanya kebocoran informasi. Sementara itu, beberapa penyelidik meyakini sistem komunikasi CIA telah berhasil diretas oleh China.