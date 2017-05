JAKARTA - Indonesia akan segera menyongsong pesta demokrasi serentak 2019, dimana untuk pertama kalinya, pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan bersamaan. DPR kini masih menggodok regulasi dalam rancangan undang-undang (RUU) Pemilu. Salah satu yang menjadi polemik dan perdebatan adalah presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Sejumlah partai politik besar mengingingkan presidential threshold tetap di angka 20%, sementara partai politik lainnya ada yang menginginkan presidential threshold ditiadakan alias 0% dan ada yang meminta di angka 5%. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, tokoh-tokoh yang berasal dari partai politik (parpol) besar belum tentu diinginkan masyarakat untuk menjadi presiden.

Taufik mencontohkan, fenomena-fenomnea di negara-negara Eropa saat pemilihan presiden, banyak tokoh yang berasal dari partai kecil mengalahkan tokoh yang berasal dari partai besar.

"Ada juga di negara-negara lain. Ada tokoh populer tapi mungkin dicalonkan oleh partai yang minoritas, ini gejala-gejala seperti di Eropa banyak calon presiden dan perdana menteri muda-muda dicalonkan oleh partai politik minoritas," tutur Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Ini mungkin barangkali juga perlu menjadi suatu keinginan bahwa yang dimaksud dengan one man, one vote, one value itu perlu direpresentasikan oleh pilihan-pilihan dari setiap parpol," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, menambahkan semakin kecil presidential threshold, peluang untuk berkoalisi atau berkolaborasi dengan partai lain tentu lebih besar, apalagi angkanya ditiadakan alias 0%.

"Lebih seneng lagi kalau 0%. Sehingga otonomi dari parpol secara penuh prinsip dari salah satu pilar demokrasi, otorisasi, itu otonominya penuh, calon yang diputuskan otomatis bisa maju," tukasnya.