JAKARTA – Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, kini sudah saat untuk mengangkat kearifan lokal yang sudah lama dilupakan sebagian masyarakat. Sebab, kata dia, dari hal itu, ia meyakini akan menemukan sebuah potensi yang terpendam dari setiap masyarakat Ibu Kota.

"Bagi kita kearifan lokal itu tetap ada. Nilai-nilai luhur harus kita bangkitkan kembali. Yuk sama-sama kita lihat apa yang menjadi potensi yang ada," ujarnya saat menghadiri acara iNews Maker Awards di Plenary Hall Lantai 14 Gedung MNC News Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2017).

Ia menambahkan, tak ada kata terlambat untuk menumbuhkan sebuah kearifan lokal yang ada. Karena sosial masyarakat itu selalu naik turun, sehingga akan ditemukan sebuah kemudaan dibalik kesulitan.

"Sosial masyarakat akan selalu up and down, ketemu anak muda yang memiliki pemikiran sendiri. Saatnya kita mengenal lebih baik dan mengangkat kearifan lokal tersebut," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Sandi itu menyatakan, Jakarta terdiri atas berbagai macam komunitas social sehingga dibutuhkan pengusaha-pengusaha muda untuk menyelesaikan masalah yang ada di Ibu Kota.

"Saya lihat kembali lagi bahwa masyarakat berbagai macam komunitas memiliki kekuatan menyelesaikan masalah sosial. Lalu timbullah entrepreneur untuk menyelesaikan masalah tersebut," pungkasnya.