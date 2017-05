JAKARTA – Tim Sinkronisasi Anies-Sandi telah efektif bekerja sejak sepekan lalu. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Sudirman Said terpilih menjadi ketua tim tersebut.

Setelah menemui sejumlah pihak terkait di Pemprov DKI, Sudirman meyakinkan bahwa timnya siap meleburkan 473 kegiatan hasil turunan 23 program kerja yang dijanjikan selama kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dengan anggaran yang tersedia.

“Kami sudah mengelaborasi 23 janji kerja yang disampaikan selama kampanye menjadi 154 program kerja. Dari 154 program itu, diturunkan lagi menjadi 473 kegiatan. Nah, 473 kegiatan itu yang sedang kami upayakan bisa segera dilakukan,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Tim Media Anies-Sandi, Naufal Firman menjelaskan kepada Okezone, Minggu (21/5/2017), bahwa langkah-langkah untuk merealisasikan program-program tersebut tentunya masih panjang. Untuk itu, diperlukan kesabaran dalam menapaki setiap prosesnya.

“Masih panjang jalannya, belum bisa dijelaskan semua. Sabar saja,” kata Naufal.

Anies-Sandi sendiri baru akan bekerja setelah pelantikan pada Oktober mendatang. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih ini akan berupaya mewujudkan 23 janji kerjanya.

Di antaranya, soal revisi dan perluasan fungsi Kartu Jakarta Pintar menjadi KJP Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun), membuka akses lapangan kerja dan membangun kewirausahaan melalui program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE), program hunian terjangkau dan DP nol rupiah, menegakkan UU tentang Perlindungan Konsumen dan Rumah Susun, membangun sistem transportasi umum uang terintegrasi, hingga menghentikan program reklamasi Teluk Jakarta.