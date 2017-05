MASIH sekira 6 bulan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno, untuk resmi jadi pemimpin baru ibu kota. Tentu dari segunung program yang disampaikan di masa kampanye, diharapkan semuanya bisa digarap dan direalisasikan.

Akan tetapi realisasi program-program mereka takkan bisa bergulir jika tak sinkron dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Khusus APBD masih dalam kewenangan rezim Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sekarang dan RPJMD tengah disusun DPRD DKI. Hari demi hari, tim sinkronisasi Anies-Sandi yang diketuai mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Sudirman Said, masih terus intensif melakukan pertemuan dengan DPRD maupun Pemprov DKI.

Kabar terakhir, tim sinkronisasi Anies-Sandi hari ini, Senin (21/5/2017) menggelar pertemuan tertutup dengan tim Pemprov DKI di Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan yang hanya bisa dihadiri tim internal, plus tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

Sebelumnya, ada sedikit hambatan, di mana Plt Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat sempat menolak bertemu tim sinkronisasi. Pada Kamis, 18 Mei 2017 lalu di kantornya di Jalan Merdeka Selatan, Djarot enggan bertemu tim Anies-Sandi soal penyelarasan program kerja ke dalam APBD 2018, lantaran masih sibuk.

Djarot merasa tidak bisa mengiyakan permintaan agar tim sinkronisasi dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018. Alasannya, pembahasan itu sudah berjalan sampai dengan Musyawaran Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Saya masih fokus menyelesaikan pekerjaan yang harus saya selesaikan dan beberapa kegiatan. Saya masih fokus di situ,” cetus Djarot.

Bagaimana tanggapan Anies sebagai Gubernur DKI terpilih?

“Nggak apa-apa, kita santai saja. bagian kita kan nanti sesudah Oktober. Kita rileks saja. toh nantinya kita mulai kerjanya Oktober. Jadi sekarang siap-siap untuk Oktober saja,” timpal Anies.

Di sisi lain “pergerakan” tim sinkronisasi Anies-Sandi masih kekeuh secara intensif mencoba melakukan penyelarasan. Terutama dengan pihak DPRD DKI, demi bisa menggarap 437 kegiatan hasil turunan 23 program kerja yang jadi janji kampanye Anies-Sandi.

Di antaranya, soal revisi dan perluasan fungsi Kartu Jakarta Pintar menjadi KJP Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun), membuka akses lapangan kerja dan membangun kewirausahaan melalui program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE), program hunian terjangkau dan DP Rp0, menegakkan UU Perlindungan Konsumen dan Rumah Susun, membangun sistem transportasi umum terintegrasi, hingga menghentikan program reklamasi Teluk Jakarta.

“Kami sudah mengelaborasi 23 janji kerja yang disampaikan selama kampanye menjadi 154 program kerja. Dari 154 program itu, diturunkan lagi menjadi 473 kegiatan. Nah, 473 kegiatan itu yang sedang kami upayakan bisa segera dilakukan,” terang Sudirman Said.

Dari pihak DPRD sendiri, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik tetap membuka pintu buat tim sinkronisasi Anies-Sandi. Partai Golkar dan Hanura, dua partai pengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot pada Pilkada DKI lalu pun sempat ikut dalam rapat dengan tim sikronisasi.

“Bagus kan ada Golkar, Hanura. Enggak ada masalah. Selama itu untuk kepentingan rakyat, DPRD akan sepakat,” ungkap M Taufik.

Saran M Taufik, tim sikronisasi Anies-Sandi agar lebih dulu menyelesaikan RPJMD DKI periode 2017-2022, sebagai payung besarnya dan sebagai dasar pembentukan RAPBD. Baru setelah itu membahas soal RKPD, Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), baru RAPBD.

“Tim sinkronisasi agar segera menyusun dulu RPJMD. Setelah itu baru memikirkan soal RKPD, KUA-PPAS dan terakhir RAPBD,” tambahnya kepada Okezone, Senin (22/5/2017).

Terbaru, seperti yang diungkapkan di paragraf keempat di atas, hari ini sampai Rabu 24 Mei nanti, tim sinkronisasi melakukan pertemuan dengan tim Pemprov DKI yang terdiri dari Bappeda dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

Menurut informasi, tiga hari pertemuan tim sinkronisasi Anies-Sandi dan Pemprov DKI itu akan mengulas soal perekonomian, sarana dan prasarana, serta kesejahteraan rakyat. Meski berjalan tertutup, awalnya rapat ini sempat boleh diliput media, sekaligus dipantau Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah.

“Pantang pulang sebelum beres, ya,” cetus Saefullah bernada bercanda kepada para bawahannya di Ruang Pola Blok G, Balai Kota DKI, Senin (22/5/2017).

“Ini sebenarnya visi-misinya sama, kok. Cuma sampulnya saja yang berbeda,” imbuhnya yang turut didampingi Ketua Bappeda Tuty Kusumastuti.

Adapun Saefullah juga menandaskan bahwa pertemuan ini sedianya juga atas restu Djarot sebagai Plt Gubernur DKI. Ditambah dengan didasari regulasi Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Peraturan itu mengharuskan RKPD dan RPJMD memasukkan visi-misi gubernur terpilih.