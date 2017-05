JAKARTA - Minat pemuda pemudi Rusia mempelajari bahasa Indonesia semakin meningkat dan di antara mereka menguji kemampuannya dengan mengikuti Lomba Pidato dan Bercerita dalam Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh KBRI Moskow bekerja sama dengan Sekolah Indonesia Moskow (SIM) untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-109 pada 20 Mei.

Dalam keterangan dari KBRI Moskow yang diterima Antara di Jakarta, Senin (22/5/2017), Natalia Igorevna Rudik, mahasiswi S1 jurusan ilmu tanah, di Lomonosov Moscow State University (MGU) dan Ivan Belikov, mahasiswa S1 jurusan filologi dan spesialisasi Indonesia dari universitas yang sama mengekspresikan kecintaan mereka kepada Indonesia.

"Saya suka dengan Indonesia karena orangnya sangat ramah, baik, dan positif," kata Natalia ketika ditanya mengapa dia menyukai dan mau belajar Bahasa Indonesia.

Hal senada juga disampaikan Ivan. "Saya suka dengan Indonesia karena rakyat Indonesia baik hati, alamnya Indonesia indah sekali dan bahasanya seperti aliran air jernih. Jiwa orang Indonesia sangat dekat dengan jiwa orang Rusia," ujarnya dengan antusias.

Natalia dan Ivan termasuk di antara 12 peserta yang mengikuti lomba tersebut. Sebagian besar peserta merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Moskow antara lain dari MGU, Academy of Public Administration, dan Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administrtation (RANEPA).

Bahkan beberapa dari mereka telah bekerja dan belajar Bahasa Indonesia secara mandiri atau mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh KBRI Moskow.

Lomba Pidato dan Bercerita (story telling) Bahasa Indonesia disesuaikan dengan tema peringatan kali ini "Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional".

Untuk pidato, panitia menetapkan judul "Pentingnya Belajar Bahasa Indonesia", sementara untuk lomba bercerita, para peserta mengambil judul legenda/cerita rakyat Nusantara, antara lain Nyai Roro Kidul, Roro Mendut, Asal Mula Danau Toba, Calon Arang, Batu Menangis, dan Roro Jonggrang. Lomba tersebut bertujuan untuk mempromosikan Bahasa Indonesia bagi masyarakat Rusia serta mendekatkan keeratan hubungan kedua bangsa.