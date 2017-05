Land Rover Siap Masukkan All New Discovery Bermesin Diesel ke Indonesia

JAKARTA - Land Rover all new Discovery tersedia dalam beberapa pilihan tipe di antaranya S, SE, dan HSE, semuanya ditawarkan dengan mesin diesel, sedangkan HSE Luxury bermesin bensin. PT Wahana Auto Ekamarga (WAE), authorized distributor Jaguar Land Rover di Indonesia, baru saja HSE Luxury, rencananya akan memasukan all new Discovery bermesin diesel.

"Varian bermesin 2 liter diesel akan diluncurkan menyusul. Pada Juli nanti kami akan kedatangan (HSE luxury) spesifikasi yang memang diperuntukkan bagi pasar Indonesia. Kami memulai dengan HSE Luxury 3 liter bensin sekarang. Kami mencoba untuk mendatangkan 2 liter diesel, jika 2 liter bensin tersedia juga bukan tidak mungkin kami akan datangkan juga untuk pasar Indonesia," ujar Roland Staehler, Chief Operating Officer PT WAE, di Jakarta.

Namun terkait tipe, Staehler belum bisa mengungkapkannya, mengingat saat ini pihaknya masih fokus untuk memasarkan tipe HSE Luxury di Indonesia.

"Kami belum putuskan. Kami akan putuskan setelah tahu mengenai pricing, mana fitur yang disertakan dan mana yang tidak. Tapi mungkin tak akan seperti HSE Luxury. Antara HSE atau SE. Kami baru akan mengetahui setelah tahu apa packaging dan pricing di masing-masing tipe," jelas dia.

Khusus tipe S dibekali mesin diesel 2,0 L Td4 bertenaga 180 ps pada 4.000 rpn dan torsi 430 nm pada 1.500 rpm. Tipe SE menggendong mesin diesel 2,0L Sd4 yang mampu mengeluarkan tenaga 240 ps pada 4.000 rpm dan torsi puncak 500 nm pada 1.500 rpm. Serta tipe HSE bermesin diesel 3,0L Td6 bertenaga 258 ps pada 3.5750 rpm dengan torsi 600 nm di rentang 1.750-2.250 rpm.

Sementara itu tipe tertinggi yaitu HSE Luxury memiliki mesin bensin 3,0 L Si6 dengan kemampuan mengeluarkan tenaga 340 ps pada 6.500 rpm dan torsi 450 pada rentang 3.500-5.000 rpm. (san)