Jim Hackett Menjadi Presiden dan CEO Ford yang Baru

DEARBORN - Setelah pengumuman pemberhentian Mark Fields sebagai chief executive officer (CEO) Ford, dewan direksi langsung menetapkan beberapa kandidat untuk mengisi jabatan tersebut. Dari semua kandidat terpilihlah nama Jim Hackett yang akan menjadi presiden dan CEO baru.

Hackett bukanlah orang baru di lingkungan Ford. Dirinya memiliki catatan panjang terkait inovasi dan kesuksesan bisnis selama menjabat sebagai CEO Steelcase, Interim Athletic Director di University of Michigan dan executive chairman of Ford Smart Mobility LLC.

Hackett akan menghadap ke Ford Executive Chairman Bill Ford dalam waktu dekat. Keduanya akan menjalin kerjasama untuk fokus terhadap tiga bidang utama yaitu melakukan memodernisasi bisnis dan mengubah perusahaan untuk memenuhi tantangan di masa depan. Selain itu pasangan ini juga akan bekerja untuk meningkatkan kualitas dan menghadirkan produk baru, serta menangani unit-unit bisnis yang berkinerja buruk.

Bill Ford, sebagaimana diberitakan Carscoops mengatakan "Jim Hackett adalah CEO yang tepat untuk memimpin Ford selama masa transformatif ini untuk industri automotif dan ruang mobilitas yang lebih luas. Dia adalah seorang visioner sejati."

Sementara itu soal Mark Fields yang diberhentikan, Bill mengatakan bahwa Fields merupakan salah satu pemimpin terbaik.

"Mark Fields telah menjadi pemimpin yang luar biasa dan patut mendapat banyak pujian atas semua yang telah dia capai," tambahnya.

Selain Fields, Ford juga menggumumkan beberapa orang dipromosikan untuk menduduki jabatan baru. Di antaranya Jim Farley yang ditunjuk menjadi Executive Vice President dan President of Global Markets serta Joe Hinrichs menjadi Executive Vice President dan President of Global Operations. Selanjutnya ada Marcy Klevorn telah ditunjuk sebagai Executive Vice President dan President of Mobility sementara Mark Truby sebagai Vice President of Communications. Terakhir, Paul Ballew akan menjadi Chief Global Data and Analytics Officer. (san)